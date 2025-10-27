Avanza investigación interna por agresión de policía municipal
La SSPC confirmó que el agente fue cesado tras difundirse un video que evidenció la agresión.
Un elemento de la Guardia Municipal de San Luis Potosí fue suspendido e investigado luego de que circulara en redes sociales un video en el que se le observa agrediendo a un ciudadano, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.
El funcionario explicó que la corporación actuó de oficio, sin esperar una denuncia formal, y que de inmediato se ordenó el cese del agente, por instrucción tanto de la propia Secretaría como del alcalde Enrique Galindo Ceballos.
“Inmediatamente que tuvimos conocimiento iniciamos la carpeta en la Dirección de Asuntos Internos. No vamos a permitir este tipo de actuaciones de ningún elemento”, declaró Villa Gutiérrez.
De acuerdo con el titular de la SSPC, además del video difundido en redes, las grabaciones de las cámaras de la patrulla confirman la agresión. Añadió que, aunque existen 159 cámaras móviles en 120 unidades, resulta difícil detectar en tiempo real situaciones de este tipo, por lo que el seguimiento se realiza una vez que los hechos son reportados.
Villa Gutiérrez señaló que, en lo que va del año, la corporación ha registrado ocho bajas derivadas de procedimientos de la Comisión de Honor y Justicia, algunas por uso excesivo de fuerza o actuaciones indebidas.
“Así tenga 30 años de servicio o sea un elemento recién ingresado, una mala actuación tiene consecuencias”, añadió el titular de la SSPC, quien precisó que el caso continúa en investigación.
