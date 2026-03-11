logo pulso
SLP

Avanza obra vial en Camino al Ejido La Libertad

Seduvop reporta trabajos de pavimentación y redes de agua y drenaje

Por Redacción

Marzo 11, 2026 11:16 a.m.
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que continúan los trabajos de construcción en la calle Camino al Ejido La Libertad, en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, las labores forman parte de una intervención integral en esa vialidad con el objetivo de mejorar la circulación en el área y atender la movilidad de quienes transitan por la zona, incluidos comerciantes y usuarios de la Central de Abastos.

La titular de la Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, supervisó los avances en distintos frentes de obra. Según detalló la dependencia, en el tramo que va de 3ª Norte a Circuito Potosí se realizan trabajos de preparación y compactación de la base para posteriormente colocar concreto hidráulico.

En tanto, en el segmento que va de Circuito Potosí a Cordillera Oriental se llevan a cabo labores para la instalación de redes de agua potable y drenaje sanitario.

La intervención de esta vialidad, según la Seduvop, responde a solicitudes planteadas por comerciantes y usuarios de la zona, particularmente del entorno de la Central de Abastos, quienes habían señalado la necesidad de mejorar las condiciones de la calle.

