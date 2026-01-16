Avanza proyecto para monitorear calidad del aire en la capital

La Dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza en un proyecto para implementar nuevos monitores de calidad del aire en distintos puntos de la capital, con el objetivo de ofrecer mediciones en tiempo real y orientar a la ciudadanía sobre los niveles de contaminación atmosférica.

El titular del área, Jaime Mendieta Rivera, explicó que ante las condiciones de inversión térmica registradas en temporada invernal, que empeoran la dispersión de contaminantes, el municipio optó por una alternativa tecnológica distinta a los equipos establecidos en la norma mexicana, debido a su alto costo y complejidad técnica.

El funcionario detalló que la administración trabaja en la adquisición de sensores más compactos, certificados por la Unión Europea y similares a los utilizados en ciudades como Londres. Se espera que su instalación se concrete dentro de este año y cuenta con la atención directa del alcalde Enrique Galindo Ceballos.

La finalidad, dijo, es que los habitantes cuenten con información clara y accesible que les permita decidir si realizan actividades al aire libre cuando los niveles de contaminación sean altos.

Sobre la escala del proyecto, señaló que aún se analiza cuántos dispositivos serán necesarios. Estudios técnicos preliminares estiman rangos que van desde seis equipos para brindar una cobertura básica hasta 20 o 30 unidades para medición más precisa, dependiendo del diagnóstico final de especialistas y empresas participantes.

El municipio contempla una inversión aproximada de un millón de pesos para este programa, que busca adquirir los sensores con mejor desempeño disponible en el mercado.

El director señaló que, aunque la zona industrial es una de las áreas con mayores emisiones, debido a su actividad económica, también es la que registra mayor cumplimiento de obligaciones ambientales.

En contraste, la zona norte concentra puntos de atención prioritaria, razón por la que el programa de ecología táctica se enfoca en evitar prácticas como la quema de residuos que contribuyen a la mala calidad del aire.