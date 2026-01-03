Registra la calidad del aire en la metrópoli, riesgos para la salud

El inicio del año dejó registros desfavorables en la calidad del aire de la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde dos de las cuatro estaciones de monitoreo reportaron niveles que representan un riesgo para la salud, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Las mediciones con mayor afectación se localizaron en zonas de alta actividad urbana. Una de ellas se encuentra en el área de la primaria Primero de Mayo, en la colonia Azaleas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, una franja cercana al Periférico Oriente con intenso flujo vehicular. La otra se ubica en Tequisquiapan, en la capital potosina, donde los registros advierten un posible impacto en personas con mayor vulnerabilidad, particularmente aquellas con padecimientos respiratorios.

En estos puntos, la calidad del aire se mantuvo en niveles considerados dañinos durante el arranque del año, con un incremento en el riesgo de presentar molestias respiratorias o disminución en la función pulmonar. Aunque las mediciones se actualizan de manera periódica, este comportamiento predominó en los primeros días de 2026.

El panorama fue distinto en otros sectores de la capital. Las estaciones localizadas en la colonia Industrial Aviación y en la colonia Himno Nacional registraron condiciones favorables, sin riesgo significativo para la población y con posibilidad de realizar actividades al aire libre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los factores que podrían explicar este deterioro se encuentra el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, una práctica que suele elevar la concentración de contaminantes en la atmósfera.

Los datos disponibles para la ciudadanía provienen únicamente del sistema nacional, ya que el sistema estatal de monitoreo no se encuentra accesible al público. El apartado de calidad del aire en el sitio oficial de la Secretaría de Gestión Ambiental (SEGAM).