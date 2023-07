Avanza SLP con captura histórica de carpetas de búsqueda de personas

Subsecretario de Derechos Humanos detalló que en los primeros bimestres de 2023, se integraron carpetas de hace años que no estaban registradas, reflejo de una mayor efectividad en relación a la integración y que no implica una alza en casos

El subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, dio a conocer que San Luis Potosí ha mejorado en los procesos de integración de carpetas de búsqueda al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), lo que implica mayor efectividad en la captura, sin embargo no refleja un incremento en casos, ya que muchas de las carpetas datan de hace años y no fueron integradas porque la herencia maldita ocultaba información, no subía fichas y era omisa en la búsqueda.

El funcionario estatal detalló que el RNPDNO se encuentra actualizándose constantemente, con la subida a plataforma de nuevos reportes de búsqueda inmediata y larga data; sin embargo, destacó que la mayoría de las personas reportadas como no localizadas y/o desaparecidas son localizadas de manera inmediata, generando una diferencia en la actualización del registro.

Expuso que durante muchos años los pasados gobiernos fueron omisos en su trabajo, lo que ha ocasionado que la actual administración, por ejemplo en los primeros bimestres del 2023, integrara carpetas de hace años que no estaban registradas en el RNPDNO, reflejo de una mayor efectividad en la integración y que no implica una alza en casos, además de que hay denuncias de personas que no habían sido atendidas, por lo que lamentó que la herencia maldita maquillara las cifras para no hacer su trabajo.

Reconoció la labor de la Comisión Estatal de Búsqueda, que actualmente lleva una buena práctica, constante y eficaz de la utilización del Registro Nacional, con una persona designada para la actualización, lo que implica que registre a personas que ya fueron localizadas de años anteriores en dicha plataforma, y también las que quedan pendientes por localizar, por lo que las cifras están en constante cambio.

"Existen reportes de personas localizadas que no han sido dadas de alta en el Registro, no sólo del 2023, sino de años anteriores. No implica una alza en relación a las personas desaparecidas o no localizadas, sino una mayor efectividad en relación a la captura de carpetas de búsqueda de personas localizadas", finalizó.