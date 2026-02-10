logo pulso
SLP

Por Rubén Pacheco

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
Avanzan investigaciones sobre el asesinato de Miguel A. Rocha

Ya se tienen algunas identificaciones de la persona responsable del asesinato de Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del Colegio de Bachilleres (Cobach) del plantel 26, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madrugada del pasado 25 de enero, Miguel Ángel acudió a una fiesta celebrada en un domicilio particular de la capital potosina con compañeros de la escuela, lugar donde otro adolescente externo les disparó en la cabeza y lo mató.

En breve entrevista sobre el tema, la fiscal general confirmó que el presunto asesino corresponde a un adolescente, luego de las testimoniales, declaraciones e indicios recabados por la Policía de Investigación (PDI). 

Al igual que en otras interlocuciones con la prensa, no especificó más datos generales de la causa penal, sin embargo, aseveró que el Ministerio Público responsable registra avances considerables, por lo cual, en próximas fechas habrá resultados.

"Se tuvo conocimiento del fallecimiento de este joven que se encontraba afuera de un antro (...) van muy adelantadas las investigaciones. En los próximos días ya tendremos un resultado", concluyó.   Desde que se difundió el crimen del estudiante y debido a que la Fiscalía no reportaba nada del homicidio doloso, usuarios de redes sociales difundieron un video y la imagen del presunto culpable para lograr su identificación.

Recientemente, el señor Miguel, padre de la víctima publicó un mensaje en Facebook, donde exigió a las autoridades hacer justicia y al asesino, dar la cara para que al "menos tenga algo de paz".

