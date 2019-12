Avizoran año terrible para los campesinos

Aumentarán el diesel y la gasolina por la aplicación de nuevos impuestos y nunca llegaron los implementos para el campo, por lo que se avizora mayor pobreza para el campo, advirtió el exdirigente cenecista en el Altiplano Sur, Roberto Castillo Robledo.

Aseguró que mucha gente va a terminar abandonando el campo.

Explicó que lo que le pase a los campesinos es lo que tienen que pagar los consumidores finales y por eso no es entendible que no funcionen los asesores del gobierno de México, porque tal vez no comen frijoles, sino caviar o cualesquiera alimentos exóticos.

Explicó que por ejemplo los frijoles claros cuestan 25 pesos el kilo, los frijoles de color a 28 pesos, los peruanos a 40 pesos, el negro Michigan cuesta 30 pesos y el pinto americano mucho más caro.

Considera que la cuarta transformación no se ve puesto que llega el primero de enero y como todos los gobiernos de los otros partidos políticos vienen las alzas de impuestos y por lo tanto a combustibles.

Las alzas de precio afectarán a los campesinos puesto que toda la actividad agrícola requiere de gasolina y diésel para ser tan eficiente como no puedan lograr los propios campesinos.

Recordó que por ejemplo en las comunidades se necesita la gasolina para llevar el diésel que alimentará los tractores.