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Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

La comisión especial garantiza que la subasta se realice conforme a la normatividad y con claridad, asegura secretario general

Por Pulso Online

Marzo 19, 2026 08:23 p.m.
A
Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

Acciones de la autoridad

El secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, aseguró que el proceso de subasta y venta de terrenos municipales se realiza con total transparencia, ya que desde el Cabildo se determinó la creación de una comisión especial encargada de dar seguimiento y vigilar cada etapa del procedimiento.

¿Qué declararon los funcionarios?

Explicó que dicha comisión es presidida por el regidor Gustavo Mercado Garay, quien aceptó encabezar este órgano colegiado con el objetivo de supervisar que el proceso se lleve a cabo conforme a la normatividad y con absoluta claridad para la ciudadanía.

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Chávez Méndez precisó que fue el propio Cabildo el que consultó y determinó que Mercado Garay encabezara esta comisión, con el propósito de que se diera seguimiento directo al procedimiento de subasta y venta de los predios municipales.

El funcionario municipal destacó que el regidor cuenta con acceso pleno a toda la información relacionada con la subasta, incluidos expedientes, documentos técnicos y administrativos, así como los detalles de las propuestas y fallos derivados de la venta de los predios, lo que garantiza que el proceso pueda revisarse con apertura y total transparencia.

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