Pozos no reconocerá deuda: TRA

“No reconocemos esa deuda”, dijo Teresa Rivera Acevedo, presidenta concejal de Villa de Pozos, respecto al pasivo de 52 millones de pesos que el Ayuntamiento de San Luis Potosí busca transferir al municipio recién creado, como se establece en el decreto 1074, que dio origen a esa nueva demarcación.

Recientemente, se dio a conocer que el municipio 59 de la entidad potosina heredaría una deuda correspondiente a la capital de 52 millones 885 mil pesos. En el artículo transitorio, décimo octavo, del Decreto 1074 por el que se erige a Villa de Pozos como municipio, se señala que en un plazo de 90 días a partir de la instalación del Concejo Municipal el Ayuntamiento deberá elaborar un estudio financiero acompañado de una propuesta de convenio entre éste y la capital para transferir un porcentaje de los pasivos y la deuda pública preexistente.

“Mira, la verdad, nosotros no reconocemos esa deuda, yo la verdad pido que regresen lo que se llevaron, el municipio está saqueado y en malas condiciones”, así lo explicó Teresa Roberta Acevedo al ser cuestionada al respecto del tema.

Señaló que la mencionada deuda no fue registrada durante la entrega-recepción, situación que ya está siendo analizada por el área jurídica.

Afirmó que no se estableció una repartición de la deuda municipal de la capital, “como municipio de nueva creación, pues, no estaba dentro de ese adeudo que ellos aseguran y entonces en esta parte de lo que corresponde o lo proporcional no estaba como de te toca a ti estos recursos y te toca esta deuda. Eso no lo establecieron”.

Mencionó que el Concejo Municipal de Villa de Pozos analiza a través de su área jurídica interponer denuncias ante las instancias penales correspondientes para exigir el resarcimiento del daño causado a diversos bienes de las oficinas administrativas que prácticamente quedaron saqueadas una vez que se llevó a cabo el cambio de gobierno.