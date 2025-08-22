Ayuntamiento pagó $1,112,059 por finiquitos y laudos laborales: CO

La organización Ciudadanos Observando señaló que de acuerdo con la información que se encuentra disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pagó más de un millón de pesos tan solo en el mes de junio por finiquitos y laudos laborales.

Esto, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí en su artículo 84, fracción IV emite la obligación para los sujetos obligados a fin de que se publique los egresos mensuales, en la PET, así como detallando el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, banco y el funcionario que lo autoriza.

Mediante un análisis de este apartado en la PET se registró que el ayuntamiento capitalino emitió un monto total de 1 millón 112 mil 59 pesos de laudos laborales a cuatro exempleados de la administración municipal.

En primera instancia, el monto más alto fue para Francisco Javier Urbina Álvarez, el cual tras un fallo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa obligó al ayuntamiento capitalino a entregarle 913 mil 796 pesos.

Posteriormente a Jorge Alfredo Vázquez obtuvo un monto de 63 mil 263 pesos, el cual es el primero de siete pagos acordados para llegar a los 442 mil 84 pesos. De igual forma Carlos Omar Navarro Limón recibió 60 mil pesos de diez pagos hasta llegar a los 600 mil pesos.

Finalmente, Alejandra Álvarez obtuvo un monto de 75 mil pesos, el primero de cuatro pagos que deberá recibir para llegar a los 300 mil pesos.

Al respecto, Ciudadanos Observando consideró que el realizar despidos injustificados continúa causando un fuerte daño a las finanzas municipales, puesto que este tipo de egresos se registran de forma mensual.