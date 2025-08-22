logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ayuntamiento pagó $1,112,059 por finiquitos y laudos laborales: CO

El monto más alto de cuatro que pagó en junio fue por 913 mil 796 pesos para Francisco Javier Urbina

Por Rolando Morales

Agosto 22, 2025 11:35 a.m.
A
Ayuntamiento pagó $1,112,059 por finiquitos y laudos laborales: CO

La organización Ciudadanos Observando señaló que de acuerdo con la información que se encuentra disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pagó más de un millón de pesos tan solo en el mes de junio por finiquitos y laudos laborales

Esto, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí en su artículo 84, fracción IV emite la obligación para los sujetos obligados a fin de que se publique los egresos mensuales, en la PET, así como detallando el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, banco y el funcionario que lo autoriza. 

Mediante un análisis de este apartado en la PET se registró que el ayuntamiento capitalino emitió un monto total de 1 millón 112 mil 59 pesos de laudos laborales a cuatro exempleados de la administración municipal. 

En primera instancia, el monto más alto fue para Francisco Javier Urbina Álvarez, el cual tras un fallo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa obligó al ayuntamiento capitalino a entregarle 913 mil 796 pesos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente a Jorge Alfredo Vázquez obtuvo un monto de 63 mil 263 pesos, el cual es el primero de siete pagos acordados para llegar a los 442 mil 84 pesos. De igual forma Carlos Omar Navarro Limón recibió 60 mil pesos de diez pagos hasta llegar a los 600 mil pesos

Finalmente, Alejandra Álvarez obtuvo un monto de 75 mil pesos, el primero de cuatro pagos que deberá recibir para llegar a los 300 mil pesos

Al respecto, Ciudadanos Observando consideró que el realizar despidos injustificados continúa causando un fuerte daño a las finanzas municipales, puesto que este tipo de egresos se registran de forma mensual. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ayuntamiento pagó $1,112,059 por finiquitos y laudos laborales: CO
Ayuntamiento pagó $1,112,059 por finiquitos y laudos laborales: CO

Ayuntamiento pagó $1,112,059 por finiquitos y laudos laborales: CO

SLP

Rolando Morales

El monto más alto de cuatro que pagó en junio fue por 913 mil 796 pesos para Francisco Javier Urbina

Video | Condenan dichos discriminatorios de Gallardo
Video | Condenan dichos discriminatorios de Gallardo

Video | Condenan dichos "discriminatorios" de Gallardo

SLP

Ana Paula Vázquez

Colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos exigen respeto a la orientación sexual y al color de piel

No llega a Congreso notificación sobre Nava Palacios
No llega a Congreso notificación sobre Nava Palacios

No llega a Congreso notificación sobre Nava Palacios

SLP

Ana Paula Vázquez

Así lo afirmó el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política

Robo de gas cloro en Querétaro genera alerta para SLP
Robo de gas cloro en Querétaro genera alerta para SLP

Robo de gas cloro en Querétaro genera alerta para SLP

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Se informó que es altamente tóxico y puede ser fatal si se inhala o hay contacto con la piel