Robo de gas cloro en Querétaro genera alerta para SLP

Se informó que es altamente tóxico y puede ser fatal si se inhala o hay contacto con la piel

Por Iván Edmundo Rodríguez

Agosto 22, 2025 09:47 a.m.
A
Robo de gas cloro en Querétaro genera alerta para SLP

La Dirección de Protección Civil Municipal alertó por el robo de cinco cilindros de gas cloro en el municipio de Colón, en Querétaro, con capacidad de 68 kilogramos, los cuales eran utilizados para el proceso de potabilización de agua.

De acuerdo con la dependencia, el nivel de riesgo para la población es alto por lo que se emitió la alerta a las Unidades de Protección Civil de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México e Hidalgo, para la implementación de medidas y preventivas de protección a la población.

Se informó que es altamente tóxico y puede ser fatal si se inhala o hay contacto con la piel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"A la población: En caso de localizarlos NO los manipule, aléjese de inmediato de ellos y dé aviso a las autoridades al 911 o al 4482751496 o al 41 9292 0296", señaló.

