Ayuntamiento, sin denuncias formales de acoso laboral: regidor

El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Francisco Pedraza Blanco, señaló que durante la presente administración no se han registrado denuncias formales de acoso laboral al interior de la propia administración municipal.

"No tenemos casos identificados, al principio de la administración, yo sí me comentaron algún caso de una persona que se acercó al servidor, nosotros tocamos el tema y la verdad es que la administración sí tomó cartas en el asunto, y afortunadamente este proceso se pudo esclarecer, lo mejor de todo esto es que la compañera que estaba sufriendo ese acoso laboral, pues afortunadamente pudo avanzar bien en el tema", señaló.

Sobre la reciente denuncia sobre una extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) contra el regidor Jorge Zavala por presunto acoso y corrupción, Pedraza Blanco puntualizó que hasta el momento no existe la certeza sobre las acusaciones, pues señaló estas se han limitado a redes sociales.

En tanto, la Contraloría comenzará a indagar al respecto; sin embargo, el regidor consideró que no es necesario que Jorge Zavala sea separado del cargo, en lo que la investigación continúa.

Consideró apropiado discutir dentro de la comisión la creación de un mecanismo de acompañamiento para las víctimas de acoso laboral dentro de la administración. "Si nos lo hacen llegar, nosotros podemos acompañar el proceso, para ver que forma acompañar a la compañera", concluyó.