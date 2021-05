Baja contratación de seguros en general hasta un 12% durante 2020

Alejandro Manuel Sobera Biótegui, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) informó que el sector ha sufrido mucho con la pandemia con un decrecimiento del 12 por ciento generalizado en 2020, pero hubo unos ramos que se vieron más afectados que otros.

Mencionó que en el ramo de autos decreció de manera sustancial, "obviamente no fue una prioridad conservar la póliza de seguros de los asegurados y mermó cerca del 15 por ciento, lo mismo que de vida, los empresariales y de daños, sin embargo, el sector de gastos médicos presentó un crecimiento, obvio por la situación que vivimos, muy importante lo que amortiguo un poco para que no fuera tan drástica la caída".

Aseveró que el seguro de gastos médicos creció un poco más del 10 por ciento durante el año pasado y que es básicamente el comportamiento que se ha tenido en cuanto a crecimiento en este sector.

Especificó que no se puede contratar un seguro para que te cubra algo que ya estás padeciendo, sin embargo, mucha gente sí contrató seguros médicos por el temor de enfermarse del Covid, pero no por estar enfermos, ya que no hubieran contado con la cobertura que ofrece la póliza.