Caen utilidades en automotrices

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El reparto de utilidades en San Luis Potosí registró una disminución importante este año, principalmente en empresas ligadas a la industria automotriz y su cadena de proveeduría; sin embargo, hasta el momento no existe riesgo de huelgas por parte de trabajadores inconformes, aseguró el diputado local César Arturo Lara Rocha.

El legislador explicó que la reducción en las utilidades entregadas durante este ejercicio fiscal está relacionada con la desaceleración económica que enfrentó el sector automotriz durante 2025, situación que impactó directamente tanto a armadoras como a empresas proveedoras instaladas en la entidad.

Detalló que las estadísticas oficiales reflejan una caída cercana al 40 por ciento en el número de compañías que reportaron reparto de utilidades este año, panorama que, dijo, terminó por afectar a miles de trabajadores que esperaban recibir mayores ingresos adicionales.

A pesar de ello, Lara Rocha señaló que el sector laboral ha optado por utilizar los mecanismos legales existentes antes de iniciar conflictos colectivos. Explicó que las y los trabajadores tienen derecho a solicitar la revisión de carátulas fiscales para verificar que las empresas realmente no hayan obtenido ganancias y confirmar que la información financiera reportada sea correcta.

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El diputado consideró que, aunque la ley no obliga a repartir utilidades cuando no existen ganancias, las empresas deberían buscar alternativas para reconocer el desempeño de su plantilla laboral, incluso mediante bonos simbólicos o compensatorios.

"El trabajador entregó durante todo el año su dedicación y esfuerzo y espera recibir algo a cambio. Negarse totalmente a otorgar un bono envía una mala señal y podría reflejar una situación financiera complicada para la empresa", expresó.

Añadió que algunas compañías ya comenzaron a establecer acuerdos internos para entregar apoyos económicos extraordinarios a sus empleados, con el objetivo de disminuir inconformidades y reconocer el trabajo realizado durante el año pasado.

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Finalmente, el legislador descartó que actualmente existan emplazamientos a huelga relacionados con el reparto de utilidades en San Luis Potosí, ya que la mayoría de los trabajadores ha preferido recurrir a procedimientos de revisión y conciliación antes de escalar los conflictos laborales.