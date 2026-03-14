Prevén presión de EU a automotrices

Ciudad de México.- De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la industria automotriz nacional y sus proveedores anticipan que el gobierno estadounidense buscará presionar para tener condiciones más favorables para sus empresas.

Entre esas peticiones se considera la inclusión de cierto porcentaje de componentes estadounidenses en la fabricación de vehículos y autopartes, así como bloquear la incorporación de componentes de origen chino.

El director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla, presentó ante la Cadena de Proveedores de la Industria en México el escenario más probable, el cual considera que el gobierno de EU planteará respecto a la industria automotriz.

Actualmente, el T-MEC permite que 75% de los componentes de un vehículo procedan de Canadá, Estados Unidos o México para ser considerado de Norteamérica y poder exportarse libre de arancel.

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En el caso de las autopartes, se exige un valor de contenido regional de 70% a 75%.

"Habrá incentivos regulatorios para relocalizar producción en Estados Unidos. El riesgo para México en este escenario es muy alto, porque significa el desplazamiento parcial de inversiones, mayor presión para proveedores en el segundo y tercer nivel y el incremento de costos en la cadena de valor regional", expuso Padilla.