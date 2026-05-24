logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"

El Mecanismo Estatal de Protección evaluó que la detención no ocurrió en contexto periodístico y vigila posibles limitaciones.

Por Rubén Pacheco

Mayo 24, 2026 03:14 p.m.
A
Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La reciente detención de dos mujeres vinculadas portales de información, debido a la imputación por la nueva "Ley Serrano", no se realizó bajo un contexto del ejercicio periodístico, evaluó el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

      Refirió que dará seauimiento a cualauier situación aue pudiera limitar la actividad periodistica en la entidad potosina.

      Informó que tras confirmarse el arresto de las dos mujeres el pasado 21 de mayo de 2026, se generó preocupación e inquietud en el gremio periodistico y la sociedad en general.

      Por ello, las y los integrantes sesionaron para valorar si existían elementos que advirtieran afectaciones a las y los periodistas, sin embargo, a su criterio, no existió ninguna vulnerabilidad en ese sentido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Este Mecanismo Estatal se pronuncia a favor de la libertad de expresión y del pleno respeto al ejercicio periodistico, reconociendo su importancia vital para el desarrollo efectivo de la democracia", dijo en un pronunciamiento.

      Sostuvo que mantiene vigilancia v sequimiento ante cualquier situación que pudiera limitar o impedir la libertad de expresión.

      Exhortó a las instituciones públicas a conducirse con respeto a los derechos humanos de todas las personas, especificamente la libertad de expresión. asi como a aarantizar el eiercicio periodistico en el marco de sus atribuciones.

      "Se insta a evitar la difusión de información no oficial, que pudiera inhibir a las victimas del delito a denunciar situaciones ilicitas que atenter en contra de su dignidad", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo
      Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

      Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

      SLP

      Redacción

      Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico

      Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"
      Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"

      Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Mecanismo Estatal de Protección evaluó que la detención no ocurrió en contexto periodístico y vigila posibles limitaciones.

      SSPC capitalina abrirá curso básico para motociclistas
      SSPC capitalina abrirá curso básico para motociclistas

      SSPC capitalina abrirá curso básico para motociclistas

      SLP

      Rolando Morales

      La capacitación iniciará en una o dos semanas con invitación abierta a interesados.

      Lluvias agravan baches en calles de Barrio Vergel
      Lluvias agravan baches en calles de Barrio Vergel

      Lluvias agravan baches en calles de Barrio Vergel

      SLP

      Rubén Pacheco

      Automovilistas piden reparación urgente ante el deterioro de la carpeta asfáltica.