Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"

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La reciente detención de dos mujeres vinculadas portales de información, debido a la imputación por la nueva "Ley Serrano", no se realizó bajo un contexto del ejercicio periodístico, evaluó el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Refirió que dará seauimiento a cualauier situación aue pudiera limitar la actividad periodistica en la entidad potosina.

Informó que tras confirmarse el arresto de las dos mujeres el pasado 21 de mayo de 2026, se generó preocupación e inquietud en el gremio periodistico y la sociedad en general.

Por ello, las y los integrantes sesionaron para valorar si existían elementos que advirtieran afectaciones a las y los periodistas, sin embargo, a su criterio, no existió ninguna vulnerabilidad en ese sentido.

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"Este Mecanismo Estatal se pronuncia a favor de la libertad de expresión y del pleno respeto al ejercicio periodistico, reconociendo su importancia vital para el desarrollo efectivo de la democracia", dijo en un pronunciamiento.

Sostuvo que mantiene vigilancia v sequimiento ante cualquier situación que pudiera limitar o impedir la libertad de expresión.

Exhortó a las instituciones públicas a conducirse con respeto a los derechos humanos de todas las personas, especificamente la libertad de expresión. asi como a aarantizar el eiercicio periodistico en el marco de sus atribuciones.

"Se insta a evitar la difusión de información no oficial, que pudiera inhibir a las victimas del delito a denunciar situaciones ilicitas que atenter en contra de su dignidad", concluyó.