"Bajen la velocidad y todos tranquilos"

"Disminuyan la velocidad y todos tranquilos", dijo el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios al ser cuestionado en relación al inicio de operaciones del Operativo Radar, el cual se ubicó este miércoles en su arranque en Avenida Chapultepec.

El Edil manifestó que el objetivo de este operativo es disminuir el número de accidentes que se registran en la capital potosina a causa del exceso de velocidad.

"Lo único que queremos es que le bajen a la velocidad y que no se generen accidentes en San Luis Potosí, hay una gran cantidad de accidentes que se producen por la forma imprudente de manejar, violentando los reglamentos de Tránsito", señaló.

Al ser cuestionado en relación a la inversión realizada en la adquisición de los equipos, el edil manifestó que los artefactos que se pusieron en marcha este miércoles ya eran propiedad de la Dirección de Tránsito, por lo que no fue necesario realizar ninguna compra, aunque no se descarta adquirir más equipo, el cual indicó se compraría con los recursos propios de la administración municipal.

"Se comprarían con recursos propios de la Dirección no tendría nada que ver con el recurso federal, pero vamos a hacerlo, no es un programa en donde se busque tener en cada calle un radar, simplemente es en las vías de alta velocidad poder tener gente que implemente estos operativos y cuide al ciudadano, porque no es solo él que va manejando", manifestó.

Señaló que el operativo arrancó con cinco dispositivos y se buscará tener unos cuantos más para abarcar más rúas.

"Esos ya existían vamos a ver si podemos hacernos de nuevos equipos", concluyó.