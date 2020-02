Bajo observación6 potosinos que viajaron a China

El director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, aseveró que no existe ningún caso sospechoso de coronavirus en San Luis Potosí, "no hay casos confirmados".

Explicó que actualmente mantienen en observación a seis personas que regresaron de viajes del extranjero, de las cuales tres son de Ciudad Valles y tres de la capital potosina.

"Algunos de esos casos son personas que por cuestiones de trabajo fueron enviadas por sus empresas a capacitaciones, así que son ellos mismos quienes han contactado a las autoridades de salud, pero son personas que no han desarrollado la enfermedad, y que se encuentran bajo monitoreo"

Reiteró que tienen el antecedente de regresar de China, por lo que se les ha vigilado por 14 días, situación que ha permitido otorgarles una especie de alta, esto apegados a los parámetros indicados por la Organización Mundial de la Salud y por la Secretaría de Salud Federal.

En el caso particular de Ciudad Valles, comentó que se trata de tres personas de un mismo núcleo familiar, que viajaron a China cuando ya habían sido instauradas las medidas de prevención y aislamiento; "estuvieron visitando una zona en donde no había transmisión de la enfermedad, aparte de que pasaron los cuatro filtros para poder llegar a México en un vuelo de viaje internacional".

Insistió en que "no hay casos sospechosos en San Luis Potosí, no tienen la enfermedad ni presentan cuadros respiratorios y están clínicamente sanas".

Indicó que han acordado con ellos de forma voluntaria, el restringir sus actividades sociales y permanecer en casa, no tener contactos, no acudir a fiestas e incluso las familias apoyan con no mandar a su hijo a la escuela, con el compromiso de la escuela.

"Existe la posibilidad, sí porque estuvieron en China, pero el riesgo es bajo porque acudieron a ese país cuando ya estaban implementadas las medidas de aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad".