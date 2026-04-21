Basura, piedras y hasta llantas causaron tapón en Urbano Villalón

El colapso de una alcantarilla en el cruce de Coronel Romero y Urbano Villalón, al surponiente de la capital, dejó la vialidad cubierta de lodo, basura y escombros la tarde de este lunes, luego de las lluvias que se registraron en la zona.

A la altura de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el agua arrastró una gran cantidad de desechos, entre ellos llantas, piedras y tierra, que terminaron por saturar el sistema de drenaje.

Esta acumulación habría sido uno de los factores principales que provocaron el colapso de la infraestructura, al impedir el flujo normal del agua pluvial.

De acuerdo con información de la Dirección de Protección Civil Municipal, las precipitaciones recientes generaron un fuerte arrastre de materiales desde zonas más altas hacia la avenida Urbano Villalón.

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La combinación de basura acumulada en la vía pública, residuos sólidos mal dispuestos y la intensidad de la lluvia derivó en el taponamiento de la alcantarilla, lo que finalmente ocasionó su fallo.

El desbordamiento no solo afectó la circulación vehicular, sino que también generó condiciones de riesgo para peatones, debido a la presencia de lodo y objetos dispersos sobre la carpeta asfáltica.

Tras el incidente, personal operativo inició labores para retirar los residuos y limpiar la zona, además de mantener supervisión constante para evitar nuevos percances. Sin embargo, no se precisó la cantidad total de desechos que fueron removidos durante estas acciones.

Adicionalmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó cierres viales derivado de las precipitaciones vespertinas en el boulevard Jacobo Payan, así como en los desniveles de la Glorieta Real Inn y el de Plaza San Luis en el cual la Dirección de Protección Civil llevó a cabo el rescate de cuatro personas cuyos vehículos quedaron varados en la zona.