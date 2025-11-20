Bernal Benítez obtiene ascenso en ceremonia de Sedena

El General de Brigada Roberto Bernal Benítez, comandante provisional de la Doceava Zona Militar, recibió ascenso al cargo en la ceremonia simultánea que se desarrolló en las 32 entidades federativas.

De esta manera, el jefe de la Doceava Zona Militar se sumó a una serie de ascensos que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó a elementos en diferentes niveles.

En el caso de San Luis Potosí, la ceremonia se desarrolló en las instalaciones del 40 Batallón de Infantería, de manera simultánea a los eventos presididos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para todo el país.

La ceremonia se desarrolló con motivo del 115 aniversario del estallido de la Revolución Mexicana, y forma parte de las conmemoraciones que la Secretaría de la Defensa Nacional organiza cada día festivo, tal y como ocurre en otras ceremonias, tales como el Día de Aniversario de la Marcha de la Lealtad.

