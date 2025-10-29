Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera

Por diversas irregularidades en el suministro de agua potable, habitantes de la colonia Fracción Rivera protestaron frente a la presidencia municipal para exigir apoyo de las autoridades, luego de denunciar que Interapas no ha resuelto su problema pese a múltiples reportes.

Los inconformes señalaron que desde hace más de tres años reciben cobros sin tener servicio. "Nos mandan de Acceso Norte a Morales y de Morales nos regresan, mientras seguimos sin agua", reclamó uno de los vecinos.

También denunciaron que mientras sus casas permanecen sin abasto, en una cancha de futbol cercana "hay agua de sobra".

Acusaron posible sobreexplotación del pozo Fracción Rivera, que —afirman— extrae unos 90 litros por segundo sin medidor que registre el consumo real. "El pozo fue entregado a la comunidad en 1996 y después a Interapas, pero nunca ha habido control ni manejo adecuado", expresaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señalaron además que el organismo permitió la conexión de nuevos fraccionamientos como Nuevo Campo, lo que ha incrementado la demanda y reducido la presión para las colonias antiguas.

Al final, un representante de Interapas acudió al sitio y acordó con los vecinos instalar una mesa de diálogo para atender las quejas y buscar una solución definitiva al desabasto.

TE PUEDE INTERESAR: Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez