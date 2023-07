Bloquean templo y toman campanario

Luego de que los inconformes por la construcción del paso inferior a desnivel en El Saucito bloquearon la iglesia y tomaron como suyo el campanario, la Arquidiócesis potosina los llamó al diálogo y la cordura, y negó que hubiera algún arreglo de la iglesia con las autoridades.

El vocero de la Arquidiócesis Tomás, Cruz Perales, dijo que causó mucha preocupación en el arzobispo, el hecho de que alusiones tan directas que pusieron en estas formas de manifestación donde acusan a la iglesia que por “un moche” no se manifiesta por la obra de paso a desnivel.

“Es una obra que yo creo que tiene sus cosas buenas, y tiene tal vez de repente sus cosas que quizá para algunos no les guste, pero la iglesia no está en posición de hacerse a un lado ó a otro... yo creo que en ese sentido, respeta lo que cada persona pueda manifestar ciertamente”.

En la protesta, los inconformes abrieron el campanario e hicieron repicar campanas.

Precisó que los sacerdotes no se han presentado para prevenir cualquier incidencia, y llamó a los feligreses a que no hagan nada que los confronte con los inconformes ni a una confrontación violenta entre quienes están de acuerdo y los que no están de acuerdo.

Aseguró que durante la mañana, estaba a punto de iniciar una confrontación entre las personas que trataban de afectar a quienes iban a misa temprano.

“Se logró que todo estuviera en paz y hasta ahorita yo creo que es una cuestión de horas... esperemos que no pase más para que se pueda resolver esta situación del bloqueo del templo

del Saucito”.

Aseguró que los inconformes no se han introducido al templo, salvo por lo que se refiere al campanario y dijo esperar que se respete el interior, porque es un acervo de la zona y una gran riqueza cultural, artística y religiosa que se tiene en

este lugar.