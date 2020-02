Bloqueos recientes evidenciaron las deficiencias en materia de movilidad: Aguilar

El dirigente del PAN en San Luis Potosí, Juan Francisco Aguilar señaló que con las protestas registradas en la Zona Metropolitana de los últimos días se pudo ver la fragilidad que hay en las vías de movilidad, así como la urgente necesidad de que haya vías alternas que favorezcan a la ciudadanía.



En este sentido el líder panista pidió que las autoridades estatales concreten los proyectos que se están en el aire para atender la falta de movilidad que padecen quienes tratan de acceder al sector sur de la ciudad, pues dijo que hasta ahora no se ven avances que mejoren el panorama en materia de movilidad.



"Estamos únicamente escuchando de supuestos avances en materia de movilidad, pero la realidad es que todavía la ciudadanía no puede llegar a tiempo a sus trabajos, ni tampoco hay un transporte publico eficiente que funcione como alternativa para las y los trabajadores", dijo.



Aguilar Hernández dijo que se debe conformar un plan concreto en conjunto con San Luis Potosí, Soledad y Villa de Reyes para que las alternativas de movilidad se generen y se puedan hacer los planes que son más adecuados para mejorar en este aspecto.



El líder panista, dijo que basta con ver los Estados vecinos del bajío, donde la infraestructura vial se impulsa de manera importante pues esto atrae mayores inversiones, por lo que San Luis Potosí no se puede quedar atrás y debe trabajar de manera urgente en vías que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.



Finalmente, Juan Francisco Aguilar dijo que se estará impulsando esto a través de los legisladores locales, a fin de que las acciones se definan y los proyectos pendientes tengan fechas de conclusión claras, ya que remarcó que la ciudadanía no puede seguir padeciendo por estos hechos.