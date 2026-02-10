Bolsa de trabajo en SGS ofrece 90 vacantes diarias

La Dirección de Desarrollo Económico de Soledad, impulsa una estrategia detallada de bolsa de trabajo que permite a la fecha, manejar entre 80 y 90 vacantes diarias que incluyen oportunidades para profesionistas y no solamente para personal operativo.

Héctor Xavier Andrade Ovalle, titular del área, explicó que quienes se acercan a esta dependencia son entrevistados por personal capacitado y en ese mismo momento se les redacta una "carta de envío" para ser atendidos de manera más directa y rápida en las empresas objetivo y así tener mayor oportunidad de conseguir un empleo formal y bien pagado, con todas las prestaciones de Ley.

"Hemos logrado esta vinculación con el sector empresarial para que la atención sea inmediata en lugar de que el buscador de empleo vaya a las empresas y solamente deje una solicitud para enseguida retirarse", dijo el funcionario.

Añadió que con la misma bolsa de trabajo, personal de Desarrollo Económico estará visitando diversas colonias de Soledad así como localidades rurales a partir de la segunda quincena de febrero, ya que una de políticas de la actual administración municipal, es que este tipo de servicios se desconcentren de la cabecera municipal.

