Bomberos inspeccionan gas en ambulantes del Centro

Para evitar incendios y cualquier otro incidente que ponga en riesgo la integridad de las personas, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, realiza verificaciones de instalaciones de gas en los comercios ambulantes de comida, localizados en el Centro Histórico capitalino.

Como cada año, en esta temporada de Semana Santa decenas de comercios de comida típica mexicana se instalan en el lado poniente de la alameda Juan Sarabia, cuyos comercios utilizan como combustible, principalmente tanques de gas licuado de petróleo (LP).

Ante el riesgo que puede representar una inadecuada colocación de mangueras y conexiones, los "tragahumo" realizan desde principios de semana recorridos en el primer cuadro de la ciudad para inspeccionar las condiciones de las instalaciones.

Hasta el momento, no han encontrado irregularidades que ameriten retirar los cilindros de entre 20 y 30 kilogramos de capacidad, sin embargo, si detectan la subsanan para que los comerciantes operen con seguridad en materia de protección civil.

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En las revisiones, las y los bomberos valoran que las mangueras sean las apropiadas, que no se encuentren quemadas o en malas condiciones de operación, disponibilidad de extintores, entre otros medidas de seguridad en el manejo de los tanques.

Aunque en otro contexto, el pasado 16 de febrero una lavandería del municipio de Villa de Pozos se vio sacudida por el estallido de un tanque de gas LP, el cual dejó fuertes daños estructurales dentro del local y también causó destrozos en los inmuebles vecinos.