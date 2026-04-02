Fonacot suma más de 2 millones de beneficiados
Reducción de antigüedad laboral y depósito directo en cuenta bancaria facilitan acceso al crédito Fonacot.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Durante 2025, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot ) benefició a más de 2 millones
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de personas trabajadoras, cifra récord en el otorgamiento de créditos y otros productos financieros.
El coordinador general comercial del organismo, Salvador Gazca Herrera, recordó que en los últimos años Fonacot ha tomado medidas que facilitan el acceso a sus financiamientos, entre otras la reducción de un año a seis meses la antigüedad laboral mínima para solicitar un crédito, además de que ya no es necesario que el comprobante de domicilio del solicitante esté registrado a su nombre.
En un comunicado, el funcionario explicó que una vez concluido su trámite, las o los solicitantes reciben el depósito del crédito directamente en su cuenta bancaria, lo que lo convierte en una excelente opción para invertir en los próximos días de descanso.
Destacó que durante la presente administración, el Instituto ha enfocado sus esfuerzos en hacer del Crédito Fonacot uno de los mecanismos de financiamiento más accesibles para la población trabajadora formal, mediante trámites más ágiles y condiciones más flexibles que permiten a un mayor número de solicitantes acceder a este beneficio.
"Además de ofrecer el costo más bajo en créditos con descuento vía nómina, contar con requisitos flexibles es sinónimo de apoyo para las y los trabajadores, al eliminar las barreras de otras entidades financieras que suelen frenar su bienestar. Con ello, promovemos la inclusión financiera de quienes más lo necesitan", aseguró.
-----Requisitos para tramitar el Crédito Fonacot
Detalló que para tramitar el Crédito Fonacot las personas trabajadoras requieren únicamente cuatro documentos: original de INE o pasaporte, comprobante de domicilio reciente, el último estado de cuenta bancario y los cuatro recibos de nómina más recientes.
Además, el acceso al financiamiento contempla seis condiciones básicas: laborar en un Centro de Trabajo afiliado a Fonacot, ser mayor de 18 años, contar con al menos seis meses de antigüedad en el empleo actual, proporcionar un número de teléfono celular, dos referencias personales y un correo electrónico personal.
"Se trata de requisitos mínimos que incentivan a las personas trabajadoras a ejercer su derecho a un financiamiento a bajo costo y de fácil acceso. Esta es la misión de Fonacot: beneficiar a más personas sin comprometer su economía", añadió Gazca Herrera.
Recalcó que el crédito con descuento vía nómina de Fonacot es un derecho de las personas trabajadoras, por lo que exhortó a evitar el uso de intermediarios o "coyotes", quienes suelen realizar cobros por trámites que son gratuitos, así como a no falsificar documentos, lo que perjudica al solicitante.e beneficiados
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