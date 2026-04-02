Fonacot suma más de 2 millones de beneficiados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Durante 2025, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (

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de personas trabajadoras,en el otorgamiento de créditos y otros productos financieros.El coordinador general comercial del organismo,, recordó que en los últimos añosha tomado medidas quea sus financiamientos, entre otras la reducción de un año a seis meses la antigüedad laboral mínima para solicitar un crédito, además de que ya no es necesario que el comprobante de domicilio del solicitante esté registrado a su nombre.En un comunicado, el funcionario explicó que una vez concluido su trámite, las o los solicitantes reciben eldirectamente en su, lo que lo convierte en una excelenteen los próximos días de descanso.Destacó que durante la, el Instituto ha enfocado sus esfuerzos en hacer del Créditouno de los mecanismos de financiamiento más accesibles para la población trabajadora formal, mediantey condiciones más flexibles que permiten a un mayor número de solicitantes acceder a este beneficio."Además de ofrecer elen créditos con, contar conflexibles es sinónimo de apoyo para las y los trabajadores, al eliminar las barreras de otras entidades financieras que suelen frenar su bienestar. Con ello, promovemos lade quienes más lo necesitan", aseguró.-----para tramitar el CréditoDetalló que para tramitar el Créditolas personas trabajadoras requieren únicamente cuatro documentos:o pasaporte, comprobante de domicilio reciente, el último estado de cuenta bancario y losmás recientes.Además, el acceso al financiamiento contempla: laborar en un, ser, contar con al menos seis meses de antigüedad en el empleo actual, proporcionar un número de teléfono celular, dos referencias personales y un correo electrónico personal."Se trata demínimos que incentivan a las personas trabajadoras a ejercer su derecho a uny de fácil acceso. Esta es la misión de: beneficiar a más personas sin comprometer su economía", añadió Gazca Herrera.Recalcó que el crédito condees un derecho de las personas trabajadoras, por lo que exhortó a evitar el uso de intermediarios o "coyotes", quienes suelen realizar cobros por trámites que son gratuitos, así como a, lo que perjudica al solicitante.e beneficiados