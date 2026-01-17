Broncos vence a Bills y avanza a la final de la AFC

Denver se ganó el boleto a la final de la Conferencia Americana con una victoria dramática en tiempo extra por 33-30 sobre Buffalo, en un duelo de ida y vuelta que se resolvió con la pierna de Wil Lutz.

Los Denver Broncos se impusieron a los Buffalo Bills gracias a una actuación sólida de Bo Nix, quien lanzó tres pases de anotación y comandó las series clave en los momentos decisivos. Del otro lado, Josh Allen respondió con tres touchdowns, pero también cometió dos intercepciones que pesaron en el cierre.

Denver abrió el marcador con un gol de campo, pero Buffalo respondió rápido y tomó ventaja. El segundo cuarto fue favorable para los Broncos, que recuperaron el control con pases de anotación y aprovecharon un balón suelto de Allen para irse al descanso arriba 20-10.

En la segunda mitad, Denver amplió la ventaja 23-10 antes de que los Bills despertaran. Buffalo armó la remontada con touchdowns y un gol de campo para ponerse 27-23. Sin embargo, Nix encabezó una ofensiva de 73 yardas que culminó en pase de anotación a Marvin Mims para el 30-27 con menos de un minuto en el reloj.

Allen llevó a Buffalo a rango de gol de campo y empató el juego 30-30 para forzar el tiempo extra. En la prórroga, Denver falló primero, pero una intercepción de Ja´Quan McMillian cambió el rumbo. Con el balón en la yarda seis tras una interferencia defensiva, Lutz conectó el gol de campo de 24 yardas que selló el triunfo 33-30.

Con este resultado, los Broncos avanzan a la final de la AFC, donde enfrentarán al ganador de la serie entre New England Patriots y Houston Texans. La jornada divisional continúa con el duelo de la NFC entre San Francisco 49ers y Seattle Seahawks, y cerrará este domingo con los partidos Los Angeles Rams ante Chicago Bears.