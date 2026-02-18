logo pulso
Busca el DIF a familiares de abuelitos rescatados

Un total de 22 adultos mayores fueron resguardados en La Casa de los Potosinos, informó el DIF

Por Pulso Online

Febrero 18, 2026 11:39 a.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

El sistema estatal para el Desarrollo Integral de la familia busca a  los familiares de los adultos mayores rescatados ayer de una casa de asistencia la Aldea de los Abuelos.

Indicó que las personas fueron resguardadas en La Casa de los Potosinos, en Manuel J. Clouthier 284-C, colonia la Garita de Jalisco.

Indicó que los 13 hombres y 9 mujeres cuentan con atención especializada y a los familiares se les brindará la información detallada sobre su situación. 

Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

Aparte, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad en asilos.

Describió que durante la intervención a la casa de retiro, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) detectó el incumplimiento de diferentes disposiciones en materia de salubridad.

"Lo que se procedió fue a hacer la clausura definitiva del inmueble (...) ahorita fue una revisión de sanidad de lo que le corresponde a la Coepris", expuso la entrevistada.

Precisó que se estableció comunicación con los familiares de todas las y los adultos mayores, y mediante colaboración interinstitucional, se le dará seguimiento a las condiciones físicas y salud auxiliadas.

Aclaró que, si bien la Coepris atendió la materia sanitaria, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encargó de verificar la integridad física de los adultos mayores que se encontraban en el establecimiento, remitiéndolas al asilo del Gobierno del Estado.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) corroboró que no cumplía con las obligaciones relacionadas con las medidas estructurales y de protección civil, complementó.

