Busca el PAN eliminar requisito de no antecedentes penales para servidores públicos

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, un paquete de iniciativas que modifican diferentes leyes del Estado, con el fin de eliminar que se incluya como requisito para acceder a un cargo público, el no haber sido condenado por delito, o bien presentar carta de no antecedentes penales, ya que ambos requisitos violan el principio de no trascendencia de la pena, constituyendo en consecuencia un acto de discriminación y de estigmatización.

El diputado Rolando Hervert Lara dijo que, el paquete de iniciativas es un compromiso por mantener armonizadas las leyes, recordó que en la legislación local aún se encuentran pendientes algunas actualizaciones referentes al respeto y garantía de los derechos humanos.

El paquete de 25 iniciativas fue turnado a comisiones para su análisis y posteriormente ser discutidas y votadas en el pleno.

Hervert Lara comentó que "la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pronunciado a fin de que el Estado garantice el derecho a la reinserción social efectiva, de tal forma que, cuando una persona ha cumplido con su sanción penal, pueda ejercer plenamente sus derechos, su libertad y su realización personal y la de su familia".

Hizo énfasis en que, una persona al haber cumplido una pena o sentencia, debe gozar de la oportunidad de vivir en igualdad, como un miembro más de la comunidad.