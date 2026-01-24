Busca Galindo mayor consenso posible para realizar obras

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que ninguna obra pública alcanza un consenso del 100 por ciento entre la ciudadanía, por lo que su gobierno busca obtener el mayor respaldo posible para el proyecto de intervención en la zona de El Saucito, previsto como una obra relevante para 2026.

El edil explicó que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar un solo proyecto integral, lo que calificó como una noticia positiva. Indicó que ha iniciado reuniones con distintos grupos de vecinos y sectores interesados, con el objetivo de escuchar sus puntos de vista y acercar posiciones para lograr el mayor consenso posible.

Galindo Ceballos reconoció que existen diversos grupos de interés en torno al proyecto, cada uno con ideas distintas sobre lo que desean para El Saucito, pero afirmó que actualmente se está más cerca que nunca de alcanzar acuerdos. Recordó que incluso en obras de gran magnitud, como el proyecto de Himalaya, no se obtuvo unanimidad, sino un respaldo cercano al 90 por ciento.

"En ninguna obra se logra el 100 por ciento", subrayó el alcalde, quien aseguró que el objetivo es convencer al mayor número de personas sobre los beneficios del proyecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En relación con la aprobación de la obra, Galindo destacó el papel del Consejo de Desarrollo Municipal, al que calificó como la máxima representación de las colonias, ya que sus integrantes fueron electos de manera democrática.

Detalló que este órgano autorizó cuatro proyectos para el presente año: la intervención en El Saucito, la obra en la salida a Guadalajara incluida la glorieta, el brazo de distribución del Río Españita hacia Salvador Nava, y la ampliación del Centro Maravillas.

Sobre las posibles inconformidades, especialmente entre comerciantes y otros sectores de la zona de El Saucito, el alcalde reconoció que se trata de grupos diversos, integrados por habitantes, comerciantes y personas vinculadas a la tradición del lugar. No obstante, expresó confianza en que cada vez más sectores se están convenciendo de la viabilidad del proyecto y en que será posible alcanzar un acuerdo.

Finalmente, Galindo reiteró que su administración continuará dialogando con los distintos actores involucrados para fortalecer el respaldo social a la obra y avanzar en su consolidación.