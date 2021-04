Busca Gobierno vender terrenos que dejó Ford para saldar deudas: Hernández Delgadillo

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo informó que la solicitud de reestructura de la deuda que se estaba solicitando al Congreso de San Luis Potosí quedó completamente descartada, aunque se mantiene el diálogo con el legislativo local para la desincorporación de los terrenos que originalmente se destinaron para la fallida instalación de la automotriz Ford.

"No estamos buscando ya la reestructuración de la deuda, solo la desincorporación del bien (terrenos de Ford), para poder enajenar y poder saldar algunos pasivos que están dentro de los parámetros legales que tiene contemplado la Secretaría de Finanzas", subrayó.

Asimismo, refirió que al no obtenerse una respuesta positiva a pesar de haber sido debidamente informado el pleno legislativo y haberles explicado las razones y consideraciones, pues ahora ya se decidió recular en el tema y más bien ver otras opciones como es el caso de poder vender estos terrenos ya mencionados.

"Se trata de un bien propiedad del estado, pero no se puede vender así como así, se requiere la anuencia del legislativo, al final de cuentas el único objetivo y el más importante es poder dejar unas finanzas sanas y con el margen de maniobra que le permita la operatividad a la administración estatal entrante", dijo.