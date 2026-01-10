Busca la UASLP recursos para su campus en Tamazunchale
La solicitud ya fue presentada a la SEP, detalló Zermeño Guerra
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) buscará acceder a recursos extraordinarios en 2026 para ampliar su infraestructura, ante el crecimiento de la demanda estudiantil, principalmente en el campus de Tamazunchale, donde actualmente las aulas resultan insuficientes para atender a la población universitaria, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra.
El rector explicó que uno de los proyectos prioritarios es la ampliación del campus ubicado en el sur de la Huasteca, el cual ha registrado un incremento acelerado en su matrícula. Como parte de esta expansión, la universidad contempla la apertura de una nueva licenciatura en el área de la salud, específicamente estomatología, siempre y cuando se logre el incremento presupuestal necesario para 2026.
Zermeño Guerra puntualizó que el crecimiento del campus no se limita a la construcción de salones, ya que también se requiere la creación de plazas académicas y administrativas, por lo que el desarrollo deberá realizarse de manera gradual. Reconoció que el contexto económico nacional es complejo, lo que representa una dificultad adicional para la obtención de recursos.
Detalló que la solicitud de apoyo ya fue presentada por escrito el año pasado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con el proyecto de ejecución para la ampliación de la zona, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta. Precisó que aún no se cuenta con un monto de inversión definido, debido a que estos proyectos requieren evaluaciones técnicas y presupuestales previas.
En noviembre del año pasado, el rector ya había advertido sobre la creciente población estudiantil que busca integrarse a la UASLP en el sur de la Huasteca, lo que ha convertido la ampliación de la capacidad de atención en una necesidad urgente. De acuerdo con personal universitario, el ciclo escolar 2025-2026 en Tamazunchale inició con aproximadamente 860 alumnas y alumnos, quienes actualmente pueden acceder a carreras como Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Psicología, Contaduría Pública y Finanzas, así como Enfermería con orientación en obstetricia.
