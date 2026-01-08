Solicita la UASLP crédito quirografario por 100 mdp

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) solicitó un crédito quirografario por 100 millones de pesos para cubrir el pago de las primeras quincenas del año, ante la falta de llegada del recurso federal, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra.

El rector explicó que este tipo de préstamo se solicita cada inicio de año, ya que la Universidad no tiene facultades legales para contratar créditos, por lo que el trámite lo realiza el Gobierno del Estado. Detalló que la solicitud se presentó desde diciembre y que en días recientes acudió a reiterar el tema ante autoridades estatales, quienes dijo, ya se encontraban enteradas y trabajando en el asunto.

Precisó que los 100 millones de pesos se destinarán principalmente al pago de las quincenas, así como a cubrir impuestos y gastos propios del arranque del año. La expectativa es que con este recurso se cubran la primera y segunda quincena, y que para la tercera, correspondiente a la primera de febrero, ya se cuente con el recurso federal, con el que se liquidaría el préstamo.

Zermeño Guerra precisó que durante el encuentro no se abordó ningún otro asunto, incluido lo aprobado por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos 2026, donde se contempla una reducción de más de 186 millones de pesos en la aportación estatal a la UASLP respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo, ya que la conversación se centró exclusivamente en el tema del crédito.

Sobre el convenio con la Federación, informó que el documento llegó apenas unas horas antes de sus declaraciones y que ya está siendo revisado por los abogados de la UASLP. Indicó que el convenio también debe llegar al Gobierno del Estado y que existe un plazo oficial hasta el 20 de enero para su firma. Una vez firmado por la Universidad, será enviado al gobierno estatal para su revisión jurídica y, de estar conforme, pasará a la firma de las secretarías de Educación, Finanzas y la Contraloría, antes de ser signado por el gobernador. Sobre el monto del convenio, indicó que aún no ha sido notificado oficialmente.