Buscan corregir definición de "dolo" en Código Penal de SLP

El Congreso del Estado analizará una iniciativa para modificar el concepto de "dolo" en el Código Penal de San Luis Potosí, al considerar que su redacción actual es deficiente y afecta la determinación de la responsabilidad penal.

De acuerdo con un comunicado legislativo, la propuesta fue presentada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira y plantea reformar el artículo 18 para precisar cuándo una conducta se considera dolosa.

Según lo planteado, se busca establecer que actúa con dolo quien conoce los elementos del delito y quiere su realización, o bien, prevé el resultado y lo acepta.

El documento advierte que la actual redacción no desarrolla con claridad las modalidades ni delimita los elementos esenciales del dolo, lo que puede generar problemas en la aplicación de la ley.

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También se argumenta que una definición más precisa permitiría fortalecer los procesos penales y dar mayor certeza jurídica tanto a jueces como a las partes involucradas.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.