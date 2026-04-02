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Elementos de Bomberos rescatan un cachorrito

El animalito quedó atrapado entre dos paredes de una casa

Por Carmen Hernández

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Elementos de Bomberos rescatan un cachorrito

RIOVERDE.- Elementos de corporaciones de emergencia rescatan a una mascota que quedó atrapada entre dos bardas, en una vivienda en el Ejido del Refugio. 

Los hechos ocurrieron en la calle Colosio, en el Ejido del Refugio, cuando un perro cachorro cayó en un hueco entre dos bardas en una casa, quedando imposibilitado para poder salir y solo se escuchaban sus lamentos. 

Habitante de inmediato solicitaron apoyo llegando a la vivienda elementos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron sus labores para poder rescatarlo, trabajo que tardó más de una hora, finalmente tuvieron que derribar una barda para que la mascota fuera liberada de manera inmediata.

El animal resultó con algunas lesiones por lo que el Grupo de Reacción de Seguridad Pública Municipal encabezado por el subdirector Alejandro Aviña, cubrieron los gastos médicos de la mascota, que horas más tarde recibieron a la mascota sana y salva.

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