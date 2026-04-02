Denuncia mujer abusos contra niñas

CIUDAD VALLES.- Una mujer que acusa a su hermana de encadenar a su hija y a su sobrina y el DIF que niega que haya tales circunstancias en la casa donde viven dos niñas de nueve y siete años de edad, un asunto de llamar la atención.

Katia N., madre de una niña que quedó bajo la tutela de su hermana Lidia Paulina cuando ella fue literalmente levantada en Matamoros, Tamaulipas, por delincuentes en 2024 debido a una relación sentimental con un hombre coludido con personas de carácter ilícito, acusó hace un par de días que su hermana Lidia N. que habría encadenado a su hija de siete años y a la hija de ésta (acción que habría ejecutado también en diciembre del año pasado).

La dirección del DIF, a cargo de Bettina López Fernández envió trabajadoras sociales, acompañadas de policías municipales a una casa en Derecho de Vía, en El Carmen a verificar tales hechos y encontraron que las niñas estaban bajo el cuidado de una adulta mayor que es suegra de Lidia y, por lo que encontraron, las menores estaban en buen estado.

Katia insistió en que el maltrato continúa, porque cuando Lidia se ausenta, deja con cadenas a las niñas y por el momento dice encontrarse en un pleito legal para recuperar a su hija, aunque sabe que la han estigmatizado por el hecho de 2024 que le despojó de la patria potestad de su menor.

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Su insistencia ha sido interpretada por las autoridades del DIF como un pleito entre hermanas del que brotan acusaciones que no tienen verificativo, pero Katia porfía en qué a las niñas se les amarra con cadenas cuando no están, además de que les castigan impidiéndoles ir a la escuela cuando no ayudan con las tareas domésticas.

Katia agregó que no se ha insistido en investigar el caso, porque su hermana está relacionada con gente que a su vez tiene buenas relaciones con autoridades del Sistema, por eso pedirá la intervención de la Fiscalía General del Estado.