Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera

CIUDAD VALLES.- El 16 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo está reclutando jóvenes para ser soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A partir de hoy y hasta el 18 de febrero, de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a domingo, habrá un módulo de afiliación a la Sedena en la plaza principal de Ciudad Valles.

El registro es para ejercer funciones militares en la frontera con Estados Unidos de América.

Los interesados deben ser jóvenes sin problemas de salud, de entre 18 y 30 años de edad, medir mínimo 1.63 metros, educación secundaria mínima, índice de masa corporal de 18 a 24.9 y se aceptan con tatuajes, siempre y cuando sean pequeños y no hagan apología al delito.

Los documentos a presentar son Cartilla del Servicio Militar Nacional, acta de nacimiento de no más de tres meses, CURP, INE, certificado de secundaria o de nivel medio superior, comprobante de domicilio reciente, constancia de antecedentes no penales y RFC y Firma Electrónica.