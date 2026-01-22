logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera

El 16 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo está reclutando en Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Enero 22, 2026 03:57 p.m.
A
Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera

CIUDAD VALLES.- El 16 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo está reclutando jóvenes para ser soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A partir de hoy y hasta el 18 de febrero, de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a domingo, habrá un módulo de afiliación a la Sedena en la plaza principal de Ciudad Valles.

El registro es para ejercer funciones militares en la frontera con Estados Unidos de América.

Los interesados deben ser jóvenes sin problemas de salud, de entre 18 y 30 años de edad, medir mínimo 1.63 metros, educación secundaria mínima, índice de masa corporal de 18 a 24.9 y se aceptan con tatuajes, siempre y cuando sean pequeños y no hagan apología al delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los documentos a presentar son Cartilla del Servicio Militar Nacional, acta de nacimiento de no más de tres meses, CURP, INE, certificado de secundaria o de nivel medio superior, comprobante de domicilio reciente, constancia de antecedentes no penales y RFC y Firma Electrónica.

LEA TAMBIÉN

Sedena desmantela campamento criminal

Acción de Sedena desmantela campamento del crimen organizado en Colima y Michoacán

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera
Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera

Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera

SLP

Huasteca Hoy

El 16 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo está reclutando en Ciudad Valles

Ley Yuli, garantizaría el trabajo seguro
Ley Yuli, garantizaría el trabajo seguro

"Ley Yuli", garantizaría el trabajo seguro

SLP

Ana Paula Vázquez

Se trata de una propuesta que busca proteger la vida y la dignidad de los empelados

Declaran Patrimonio Cultural fiestas al Señor del Saucito
Declaran Patrimonio Cultural fiestas al Señor del Saucito

Declaran Patrimonio Cultural fiestas al Señor del Saucito

SLP

Rubén Pacheco

La devoción se remonta a 1820, cuando un carpintero talló la imagen religiosa a partir de un árbol de sauce

¿Quién es Aranzazú Puente, la diputada que renunció al PAN?
¿Quién es Aranzazú Puente, la diputada que renunció al PAN?

¿Quién es Aranzazú Puente, la diputada que renunció al PAN?

SLP

Redacción

Acumuló diferencias con su bancada, votaciones no alineadas y un desempeño medio en el Congreso