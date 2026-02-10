Buscan garantizar educación digital a adultos mayores

Con el objetivo de ampliar el acceso de las personas adultas mayores a las nuevas tecnologías, la diputada Diana Ruelas Gaitán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de las Personas Adultas Mayores, con la que se busca garantizar su derecho a recibir educación y capacitación en materia digital.

La propuesta establece que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos, implemente cursos de educación básica, informática y alfabetización digital dirigidos específicamente a este sector de la población, a fin de facilitar su inclusión en un entorno cada vez más digitalizado.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que una gran cantidad de trámites y servicios, como pagos, registros, citas médicas y solicitudes de apoyo, se realizan actualmente a través de plataformas digitales, lo que representa una dificultad para quienes no tuvieron contacto previo con computadoras o teléfonos inteligentes.

Ruelas Gaitán explicó que, en muchos casos, la falta de habilidades digitales entre las personas adultas mayores no obedece a desinterés, sino a la ausencia de oportunidades de aprendizaje, lo que limita su autonomía para realizar gestiones cotidianas y acceder a información o servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La iniciativa plantea que el acceso a la educación y a la tecnología no debe estar condicionado por la edad, y que el aprendizaje debe mantenerse como una posibilidad permanente, especialmente en un contexto donde la digitalización avanza en la administración pública y en la vida diaria.

El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.