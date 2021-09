Buscan litio en 4 sitios en San Luis

El gobierno federal busca en cuatro sitios ubicados en 5 municipios del territorio potosino posibles yacimientos de litio, dentro de un programa de exploración minera de la Secretaría de Economía.

De acuerdo a la ficha técnica del programa de inversión denominado Exploración Por Litio, los yacimientos estarían en zonas de los municipios de Santo Domingo, Salinas, Guadalcázar, Ahualulco y Moctezuma y está a cargo del Servicio Geológico Mexicano.

Para desarrollarlo, la Secretaría de Economía pidió a la de Hacienda y Crédito Público un presupuesto de 47.6 millones de pesos, que además de las 4 de San Luis Potosí, incluye a otras 78 localidades de 17 entidades del país.

Un mapa del proyecto muestra los cuatro sitios en San Luis Potosí, aunque no ubica con precisión las localidades.

El documento señala que en el estado, se han realizado estudios exploratorios enfocados al litio en 1982, 1992 y 1997, tanto en salmueras como en sitios arcillosos.

Una empresa privada realiza ya labores de análisis de la calidad del litio hallado en Santo Domingo.

"México no produce litio, no obstante, la importancia estratégica que este metal tiene, en el corto y mediano plazo, hace que esté considerado como un mineral crítico a nivel mundial por lo que este país no queda exento de ello", señala el estudio.

El documento propone acciones de exploración en campo, colecta de muestras y su análisis, para detectar los yacimientos y evaluar sus posibilidades de comercialización.

En la actualidad México no cuenta con un inventario de litio, solamente se tienen identificadas 82 zonas con posibilidades de contener este mineral estratégico, por lo que se hace necesario llevar a cabo acciones dirigidas a su estudio y evaluación, justifica la Secretaría de Economía.