Buscan "remedio de fondo" a fallas en El Realito

La Junta de Gobierno del organismo operador Interapas buscará tomar una decisión "más institucional, más formal" ante las continuas fallas del acueducto procedente de la presa El Realito, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien funge como presidente del órgano rector.

"Han pasado ya muchos años de este tema de El Realito y me parece que nadie se atreve a meterse a fondo a buscar una solución al problema. Yo como Alcalde sí debo levantar la voz, porque no estoy conforme con lo que sucede. "Nosotros pagamos los platos rotos cada vez que falla el acueducto y me refiero a dinero, gasto, despliegue de pipas y además, el enojo social. Hay que ponerle un remedio de fondo a esto, pero ya", concluyó.

Manifestó su intención de "tomar cartas jurídicas en todo este asunto en el que hay un vicio de origen muy grave: No llega el agua y eso genera gran molestia en la gente, pero nosotros como usuarios le seguimos pagando a la empresa y además incurrimos en doble gasto con el despliegue de pipas y otras medidas para subsanar las fallas en el suministro".

Este miércoles, la Junta de Gobierno habría concretando, al menos, hacer un extrañamiento, presentar queja formal a la empresa y revisar la concesión, con la participación y aportaciones del director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de las alcaldesas de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez y de los demás integrantes de la Junta.

Galindo Ceballos dijo que cualquier contrato se puede rescindir si alguna de las partes no está conforme, sin embargo, el de El Realito "no es un contrato cualquiera, sino que es complejo".

En su opinión, lo más importante es definir qué se va a hacer si se elimina el abasto de agua de esta fuente.