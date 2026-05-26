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Buscarán arribo de vuelo internacional Madrid-SLP

Por Martín Rodríguez

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Buscarán arribo de vuelo internacional Madrid-SLP
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      El Gobierno de San Luis Potosí, cabildea con aerolíneas extranjeras que elijan al centro de la entidad como destino, con la finalidad de buscar la llegada de turistas procedentes por ejemplo de Madrid o del continente asiático, confirmó la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

      La negociación se da en el contexto de que el 1 de junio arranca el vuelo San Luis Potosí-Guadalajara y el 2 de junio a las 13:30 horas, del aeropuerto Ponciano Arriaga, arranca el primer vuelo de San Luis Potosí a Chicago.

      Dijo que van avanzando las gestiones para abrir también vuelos al interior del país tanto al aeropuerto de Mazatlán en Sinaloa como de Acapulco en Guerrero.

      Agregó que así como la ciudad de Monterrey y la ciudad de Guadalajara, tienen conexiones a Europa, San Luis Potosí, busca la negociación con las aerolíneas extranjeras para que movilicen pasajeros a territorio potosino. Es justo ahí donde plantearon la negociación con alguna línea aérea de España, que permita conectar Madrid con San Luis Potosí. 

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      Admitió que no se puede conseguir todo en un día, pero por lo pronto, ya son seguros los vuelos de Volaris a Guadalajara y Chicago para iniciar junio. Aseguró que hay una aliada en Josefina Rodríguez, la titular de la Secretaría de Turismo Federal, porque San Luis Potosí, permitirá volar a diferentes destinos y en particular a varias ciudades que son sede mundialista de futbol. 

      Es justo con el inicio de los destinos de Volaris, como ya se encuentra en negociación la primer ruta de San Luis Potosí a Mazatlán, de manera paralela a las gestiones para conectar la capital potosina con Acapulco.

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