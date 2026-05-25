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Ceepac alerta sobre IA rumbo a elecciones 2027

Desde febrero, el INE trabaja con organismos locales para regular el uso responsable

Por Samuel Moreno

Mayo 25, 2026 01:14 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      El avance de la Inteligencia Artificial (IA) y la posibilidad de manipular imágenes, audios y videos rumbo a las elecciones de 2027 encendió las alertas en las autoridades electorales.

      La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, reconoció que el uso de estas tecnologías representa un desafío real para la legalidad y la confianza en los próximos procesos electorales.

      Luego de la polémica generada por la regulación del uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí, a través de la "Ley Serrano", la titular del organismo electoral advirtió que las herramientas digitales avanzan más rápido que las propias leyes, situación que obliga a las instituciones electorales a prepararse para un escenario donde los contenidos falsos podrían influir en campañas, candidaturas e incluso en la percepción ciudadana.

      La consejera presidenta reveló que desde febrero pasado el Instituto Nacional Electoral comenzó trabajos y reuniones con organismos electorales locales para analizar lineamientos relacionados con el uso responsable de inteligencia artificial, ante el crecimiento de tecnologías capaces de generar contenido prácticamente indistinguible de la realidad.

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      Uno de los temas que más preocupa a las autoridades electorales, señaló, es el uso de inteligencia artificial para ejercer violencia política contra las mujeres, particularmente mediante campañas de desprestigio, difusión de contenido manipulado o ataques digitales dirigidos a candidatas y figuras públicas durante el proceso electoral.

      Blanco López adelantó que el reto para 2027 no solamente recaerá en las instituciones electorales, sino que será necesaria coordinación con autoridades de seguridad y otros niveles de gobierno para prevenir posibles delitos o afectaciones derivadas del uso indebido de inteligencia artificial.

      "Es un reto muy importante", reconoció, al advertir que los efectos negativos de estas tecnologías podrían impactar directamente en las comunidades y en la participación ciudadana.

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