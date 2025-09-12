Cabildo aprueba reforma para modernizar Comisión de Policía Preventiva

El Cabildo de la capital aprobó por unanimidad la reforma al Reglamento Interno del Municipio presentada por el regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente, con la cual se modifica la denominación y se amplían las facultades de la Comisión Permanente de Policía Preventiva.

Se informó que a partir de ahora, este órgano se denominará "Comisión Permanente de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte", respondiendo a los cambios en el marco legal en materia de movilidad y seguridad vial con un enfoque integral que prioriza la vida y seguridad de las personas en sus desplazamientos.

La reforma otorga nuevas atribuciones a la Comisión, como la implementación de la jerarquía de movilidad, que da prioridad a peatones, ciclistas y personas con discapacidad. También fortalece las capacidades para promover la accesibilidad universal, la cultura vial y la movilidad sostenible.

"Esta actualización permitirá una mejor coordinación interinstitucional y una implementación más efectiva de las políticas públicas en la materia", señaló Jasso Puente al presentar su iniciativa.

Además, las modificaciones establecen nuevas obligaciones, entre ellas la supervisión de políticas públicas, el diseño de programas municipales específicos y la asignación de recursos para atender de manera adecuada las áreas de movilidad.

La medida se suma al trabajo que el regidor ha impulsado en este tema, luego de que meses atrás lograra la aprobación del Punto de Acuerdo de Cruces Seguros, orientado a mejorar la seguridad vial en la capital.

Con esta decisión, el Cabildo reafirmó su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y con el fortalecimiento de la infraestructura, la movilidad y la seguridad vial en San Luis Potosí.