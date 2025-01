Cada año hay más variedades de roscas

Desde la versión tradicional de rosca de Reyes a las propuestas innovadoras, rellenas de nuez con nata o chocolate, se comercializó este pan en panaderías, supermercados y plazas públicas a diversos precios en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Ante la demanda del producto, en la mayoría de las panaderías se ofrecía este postre; una de ellas, la que se ubica sobre el jardín de Soledad, casi esquina con la presidencia municipal, donde se instaló un toldo al exterior del local para exhibir las roscas.

El precio de la rosca chica era de 110 pesos, la mediana de 210 y la grande de 400. En un puesto que se instaló frente a la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, por su parte, se ofrecía la rosca pequeña rellena de nuez y nata en 180 pesos, la mediana en 240 y la grande, con estos mismos ingredientes, en 290.

Aunque señalaron que desde el sábado ya habían empezado a comercializar un buen número de estos productos y al mediodía de ayer ya habían vendido varias piezas,

Lamentaron que actualmente mucha gente se enfoque en comprar las roscas que se comercializan en cadenas internacionales en lugar de elegir comprar a panaderías locales.

“La verdad, se compite no sólo con otras panaderías, sino con supermercados grandes que la gente luego lleva a revender, y muchos quieren comprar ahí; ya no buscan en las panaderías, por eso ya no se vende como antes”, expresó Lucía, empleada de mostrador.