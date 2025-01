Reportan 9 accidentes, en fin de semana

Este fin de semana, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se registraron nueve accidentes viales causados por falta de precaución y el uso del teléfono celular mientras se conducía, indicó el director de Tránsito y Policía Vial, Edgar Horacio Obregón.

Dijo que, afortunadamente, los hechos de tránsito no fueron mortales, originando sólo lesiones leves entre las personas involucradas, sin embargo, lamentó que los automovilistas no sean responsables al volante, utilizando el celular además de no guardar la distancia, ya que muchos de los choques son por alcance.

“Esto nos conlleva a no guardar la distancia de seguridad de mínimo tres vehículos que le anteceden en la marcha. Son los choques por alcance los más comunes”, concluyó.