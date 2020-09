"Cada quien estudia de la forma que puede", dice Aranda tras queja contra docente; pide a la maestra disculparse

"Eso no debió hacerse cada quien estudia de la forma que puede", declaró Marco Antonio Aranda Martínez, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien solicitó a la profesora de la Facultad de Derecho acusada de maltrato disculparse con el universitario agraviado.

"Para mí no debió haber hecho eso. Eso no es verdaderamente correcto, se me hace que habrá que ofrecer una disculpa, para mí, y a título personal no puedes hacer una manifestación, yo digo a título personal, que es una ofensa", señaló.

Agregó que en breve tendrán una reunión con el director de la Facultad de Derecho a fin de determinar qué se hará, por lo que evitó dar a conocer cuáles podrían ser las sanciones para la profesora involucrada en el caso.