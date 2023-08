Estacionamientos que no cumplan con seguro por robo o daños podrían perder licencia de funcionamiento

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández informó que se trabaja en coordinación con la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital, para verificar que los estacionamientos públicos cumplan con las nuevas disposiciones que marca la ley y cuenten con seguro que ampare el robo total y daños a los vehículos que ocupen sus servicios.



Indicó que la última información que se les proporcionó es que el 80 por ciento de los estacionamientos de centros comerciales y de servicios que cobran por utilizar sus espacios, ya estaban enterados y contaban con un seguro para cubrir los posibles daños que pudieran sufrir los vehículos.

Sin embargo, "me he dado a la tarea de hacer una revisión en algunos estacionamientos y no cumplen con la ley, por lo tanto, se les va a realizar un nuevo exhorto para que acaten las disposiciones, de lo contrario, las autoridades competentes deben aplicar las sanciones correspondientes, una de ellas podría ser, quitarles la licencia de funcionamiento".

Consideró que "actualmente estamos viendo en medios de comunicación que van en aumento los robos de vehículos, por lo tanto, es importante que estas empresas cumplan con lo que marca la ley y compren un seguro que pueda cubrir el robo total o daños que puedan sufrir los vehículos que se encuentran en sus estacionamientos".