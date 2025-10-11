logo pulso
SLP

Cae titular de Protección Civil capitalino por "actos de corrupción"

También fueron destituidas otras seis personas adscritas a esa área y alistan denuncias ante FGE

Por Pulso Online

Octubre 11, 2025 04:31 p.m.
A
Adrián Cortázar Ruiz / Foto: SSPC

Derivado de una investigación interna realizada por la Contraloría Municipal, se detectaron elementos que acreditan presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil de la capital.

En consecuencia, y en cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, en coordinación con la Oficialía Mayor, determinó el cese inmediato del titular de la dependencia, Adrián Cortázar Ruiz, así como de otras seis personas adscritas a esa área.

En un comunicado urgente, se ha informado este sábado que el alcalde Enrique Galindo designó como encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal a Alejandro Polanco Acosta, quien conducirá esta dirección en estricto apego a la legalidad.

"El Ayuntamiento de San Luis Potosí presentará una denuncia penal por estos hechos a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones necesarias y se determine, conforme a derecho, la probable responsabilidad de las personas involucradas.

"El Gobierno de la Capital invitó a la ciudadanía afectada en sus trámites administrativos a acercarse a la Dirección de Protección Civil Municipal a partir de este lunes para la reposición de estos trámites.

"La investigación fue iniciada por la Contraloría Municipal tras la recepción de denuncias ciudadanas que señalaban posibles irregularidades en la operación de la Dirección de Protección Civil. Este proceso se condujo con apego a la legalidad y con total respeto al debido proceso.

"El Gobierno de la Capital refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción", señala el boletín.

