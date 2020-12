Cae venta de dulces hasta un 40% por pandemia

Las ventas de dulces en la temporada más fuerte del año se han reducido a un 40 por ciento derivado de la pandemia de Covid-19, que ocasionó la suspensión de posadas.

Rosa Gallegos, empleada de una dulcería ubicada en la calle 16 de septiembre en la Zona Centro, señaló que la baja de la ventas ha sido considerable, ya que en años anteriores el establecimiento se abarrotaba de compradores.

Agregó que se ha visto la reducción del presupuesto de sus clientes, ya que no solo surten a las personas que buscan el productos para fiestas o sus posadas sino a otros comercios que revenden la mercancía.

"No vienen a comprar la misma cantidad de antes, si venían a comprar seis cosas ahora solo se llevan la mitad, porque no les alcanza", agregó.

Finalmente reiteró que, este año no es comparable con los anteriores, pues refirió que durante las semanas previas al 24 de diciembre, la aglomeración solía ser mayor y actualmente cada día ha sido como cualquier día normal en cuanto a ventas.