Calla gobierno sobre las inconsistencias detectadas

El gobierno del estado anunció que no asumirá posturas públicas del proceso de entrega-recepción, y dejará que la revisión de la siguiente administración tome su curso. Por medio de diversas dependencias, reveló que los funcionarios se concentrarán en atender a los integrantes del equipo de recepción.

En consulta diversas áreas del gobierno que han recibido observaciones del equipo de la administración estatal entrante, consideraron que la opinión del gobierno, no deberá darse para dar campo a que los servidores públicos que ya se encuentran en camino, externeen sus puntos de vista, y realicen las observaciones que consideren pertinentes y sean propias de los análisis de cada área.

Personal designado por el gobierno estatal entrante, revisa todas las áreas, y también las acciones, y entre éstas, ayer, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, observó que la estrategia de regreso a clases presenciales no es la adecuada, no está planeada, y por lo tanto, lo necesario es que digan si no van a poder con los planes para volver a mandar a los estudiantes a la escuela.

En materia financiera, el equipo de campaña del gobernador entrante ha observado lo que considera son una serie de inconsistencias, y en materia de recursos humanos, la basificacion de personal que tenía poco tiempo laborando en el gobierno, o de trabajadores que no desempeñan funciones esenciales.